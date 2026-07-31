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Müftü Ceylan: "4-6 Yaş Kur’an Kursları karakter gelişiminde önemli"

Müftü Ceylan: '4-6 Yaş Kur’an Kursları karakter gelişiminde önemli'
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Kütahya’nın Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Yağmur 4-6 Yaş Kur’an Kursu’nu ziyaret ederek minik öğrenciler ve kurs öğreticileriyle bir araya geldi.

Kütahya'nın Tavşanlı İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, Yağmur 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek minik öğrenciler ve kurs öğreticileriyle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında sınıfları tek tek gezen Müftü Ceylan, öğrencilerin eğitim heyecanına ortak oldu. Çocuklarla yakından ilgilenen Ceylan, sınıf içi boyama ve çeşitli etkinliklere katılarak minik öğrencilerle keyifli vakit geçirdi.

Sınıf ziyaretlerinin ardından kurs öğreticileriyle bir değerlendirme toplantısı gerçekleştiren İlçe Müftüsü Ceylan, yürütülen eğitim-öğretim faaliyetleri, öğrencilerin gelişim süreçleri ve uygulanan müfredat hakkında bilgi aldı. Öğreticilerle görüş alışverişinde bulunan Ceylan, kurslarda yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Erken yaşta verilen dini eğitimin çocukların manevi ve karakter gelişiminde önemli bir yere sahip olduğunu belirten İlçe Müftüsü Dr. Reşit Ceylan, 4-6 yaş grubu Kur'an kurslarının bu anlamda büyük bir görev üstlendiğini ifade etti.

Ceylan, özveriyle görev yapan kurs öğreticilerine teşekkür ederek, minik öğrencilere başarılarla dolu bir eğitim hayatı diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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