Viyana'dan Muğla'ya eğitim buluşması

Muğla'da eğitim alanında uluslararası iş birlikleriyle dikkat çeken MTK Koleji, Erasmus+ projeleri kapsamında yabancı eğitimcileri ağırlamaya devam ediyor. Daha önce İtalya'dan gelen eğitim heyetinin ardından bu kez Avusturya'nın başkenti Viyana'dan gelen öğretmenler MTK Koleji'nde öğrenciler ve eğitimcilerle buluştu. Avusturya'da faaliyet gösteren Mittelschule Singrienergasse okulunun öğretmenleri, Erasmus+ Staff Job Shadowing programı kapsamında MTK Koleji'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında okul yöneticileri ve öğretmenlerle eğitim sistemleri üzerine karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, farklı eğitim uygulamaları hakkında değerlendirmeler yapıldı. Konuk öğretmenler, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileriyle bir araya gelerek samimi sohbetler gerçekleştirdi. Program kapsamında düzenlenen İngilizce ve Almanca sunumlar öğrenciler tarafından ilgiyle takip edilirken, etkinlik sonunda soru-cevap bölümüyle kültürel etkileşim güçlendirildi. MTK Koleji yönetimi, Erasmus+ projelerinin öğrencilerin yabancı dil becerilerine, özgüven gelişimine ve farklı kültürleri tanımasına önemli katkılar sunduğunu belirterek, uluslararası eğitim iş birliklerini artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini ifade etti. Öğrenciler ve öğretmenler açısından verimli geçen ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarıyla sona erdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı