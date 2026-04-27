MSKÜ'de teknoloji üretimi yeni bir boyut kazanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), sadece teorik bilginin değil projelerin ve büyük hedeflerin hayat bulduğu yepyeni bir merkeze ev sahipliği yapıyor. MSKÜ Milli Teknoloji Atölyesi, Üniversite ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliğinin güçlü bir meyvesi olarak kapılarını tüm öğrencilere açtı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan ve tüm desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından sağlanan bu atölye, Üniversitedeki inovasyon kültürünü bir adım öteye taşımayı amaçlıyor.

Araştırma Laboratuvarları Merkezi binasında (ALM) hizmet veren Milli Teknoloji Atölyesi, sadece bir çalışma alanı olarak değil ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sınırlarını zorlayacağı bir üretim üssü olarak tasarlandı.

TEKNOFEST gibi prestijli yarışmalarda ter döken takımlardan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projeleri yürüten gençlere kadar Üniversiteyi ve ülkemizi, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden tüm öğrenciler bu modern donanımdan faydalanabilecek. Atölye aynı zamanda akademik çalışmaların teknolojik çıktılara dönüştüğü, yaşayan bir ekosistem olarak hizmet verecek.

Bununla birlikte Milli Teknoloji Atölyesi sadece teknik üretimle sınırlı kalmayacak. Bilgi paylaşımını ve ilhamı merkeze alarak; düzenlenecek Bilim Söyleşileri ile ufuk açıcı bir buluşma noktası haline gelecek. Alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin yer alacağı bu etkinlikler, kampüsteki bilimsel merakı canlı tutacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

ABD, BAE ve Katar'daki üslerine gece boyunca askeri sevkiyat gerçekleştirdi

Neler oluyor? Gece boyunca süren sevkiyat radara böyle yansıdı
Akran zorbalığı cinsiyet dinlemiyor! Metruk binada dehşete düşüren görüntü

Okulları adam etmek için kafa yorarken gelen görüntüye bakın
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Seçim yenilgisi sonrası Orban'ın yakın çevresi servetlerini yurt dışına kaçırmaya başladı

16 yıllık iktidarını sandıkta kaybetti ülkeden büyük kaçış başladı
Ece Seçkin’den gece yarısı olay paylaşım: Hain oğlu hainsin

Gece yarısı fena patladı: Hain oğlu hainsin
Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı

Milyoner'de tarihi an! 1 milyonluk soruyu açtırdı
Yasak aşkıyla birlikteyken eşi ve çocuklarına yakalandı

Yasak aşk macerası kısa sürdü! Çocukları koşarak babalarına sarıldı
Gülistan Doku soruşturmasında Yalova Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı

Gülistan Doku soruşturmasında il emniyet müdürü ifadeye çağrıldı
Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor

Bunun adı resmen soygun! Hesabı görenler inanamıyor