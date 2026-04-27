MSKÜ'de teknoloji üretimi yeni bir boyut kazanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ), sadece teorik bilginin değil projelerin ve büyük hedeflerin hayat bulduğu yepyeni bir merkeze ev sahipliği yapıyor. MSKÜ Milli Teknoloji Atölyesi, Üniversite ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu iş birliğinin güçlü bir meyvesi olarak kapılarını tüm öğrencilere açtı.

Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan ve tüm desteği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından sağlanan bu atölye, Üniversitedeki inovasyon kültürünü bir adım öteye taşımayı amaçlıyor.

Üretimin ve başarının yeni adresi

Araştırma Laboratuvarları Merkezi binasında (ALM) hizmet veren Milli Teknoloji Atölyesi, sadece bir çalışma alanı olarak değil ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin sınırlarını zorlayacağı bir üretim üssü olarak tasarlandı.

TEKNOFEST gibi prestijli yarışmalarda ter döken takımlardan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu projeleri yürüten gençlere kadar Üniversiteyi ve ülkemizi, ulusal ve uluslararası platformlarda temsil eden tüm öğrenciler bu modern donanımdan faydalanabilecek. Atölye aynı zamanda akademik çalışmaların teknolojik çıktılara dönüştüğü, yaşayan bir ekosistem olarak hizmet verecek.

Kampüste Bilim Molası: Söyleşiler başlıyor

Bununla birlikte Milli Teknoloji Atölyesi sadece teknik üretimle sınırlı kalmayacak. Bilgi paylaşımını ve ilhamı merkeze alarak; düzenlenecek Bilim Söyleşileri ile ufuk açıcı bir buluşma noktası haline gelecek. Alanında uzman isimlerin ve akademisyenlerin yer alacağı bu etkinlikler, kampüsteki bilimsel merakı canlı tutacak. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı