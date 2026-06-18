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MSKÜ Mimarlık Fakültesi'nde 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkusu

MSKÜ Mimarlık Fakültesi'nde 2025-2026 Mezuniyet Töreni Coşkusu
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mimarlık Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mimarlık Fakültesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni, Atatürk Kültür Merkezi 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Fakülte birincisi Mimarlık Bölümü öğrencisi Yeliz Balcı, mezun öğrenciler adına konuşma yaptı. Tören, Mimarlık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Öncü Başoğlan Avşar ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Koç'un konuşmalarıyla devam etti. Yapılan konuşmalarda mezun öğrencilerin eğitim süreçleri boyunca gösterdikleri emek ve başarıya dikkat çekilerek kendilerine meslek yaşamlarında başarılar dilendi.

Öğrencilerin fakültede geçirdikleri yıllardan kesitlerin yer aldığı mezuniyet anı videosunun gösteriminin ardından dereceye giren öğrencilerin ödülleri takdim edildi. Programın devamında mezun öğrenciler isimleri okunarak sahneye davet edildi ve mezuniyet belgeleri öğretim elemanları tarafından takdim edildi.

Tören, mezun öğrencilerin keplerini hep birlikte havaya fırlatmasının ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Mezunlar, aileleri ve öğretim elemanlarıyla birlikte mezuniyet sevincini yaşadı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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