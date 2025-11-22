MHP'li Zühal Topcu'dan Öğretmenler Günü Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, "Öğretmen olmak, bir gönül meselesidir. Bu yüzden bu sevda maaşla değil, ideal ile ölçülür. Yalnızca bilgiyle değil, gönülle tamamlanır" dedi.

MHP Parti İçi Eğitim, Siyaset ve Liderlik Okulundan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı tarafından Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin himayesinde parti genel merkezinde, 'Bir Sevdadır Öğretmen Olmak' temalı Öğretmenler Günü programı düzenlendi. Programa, genel başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parti üyeleri ile birlikte Türkiye'nin 18 ilinden gelen öğretmenler katıldı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Zühal Topcu, eğitim sisteminin niteliğini ve gidişatını belirleyen en önemli aktörün öğretmenler olduğunu belirterek, "Eğitim sistemine yönelik yapılacak bütün uygulamalar, düzenlemeler bu toplumda yaşayan herkesi artık dolaylı değil, direkt olarak etkilemektedir. Bütün bireyler, yapılan değişikliklerden farklı boyut ve şiddette nasibini alırken, burada en belirleyici faktör ise öğretmenlerin sergileyecekleri davranışlarda yatmaktadır. Öğretmenlerinize yaptığınız veya yapacağınız kaliteli yatırımlar, en önemli nitelik çıktılarının ürünü olarak meyvesini verecektir. Öğretmenlerinize yapacağınız her türlü yatırım ve harcamalar, gelecek nesillerin yetiştirilmesinde en güzel cevabını bulacaktır. Eğitiminizin kalitesinin göstergesinin en önemli ayağı, öğretmenlerinizin kalitesinde yatmaktadır. Eğitim sisteminizin kalitesi öğretmenlerinizin kalitesi ile paralellik arz etmektedir" dedi.

'YENİ BİR GÖNÜL SEFERBERLİĞİ BAŞLATALIM'

Öğretmenlerin yükseltildiği dönemlerde medeniyet ve ahlakın zirveye tırmandığını söyleyen Topcu, "Öğretmen; gönülleri fethedendir, bireylerin akademik gelişimlerinin yanı sıra, onların psikolojik olarak iyi olma hallerinin, sosyal uyum ve iletişim becerilerinin dahil olduğu tüm gelişim alanlarına, insani özellik ve yeterlilikleri kapsamında doğrudan etki etmektedir. Öğretmen model olmaktadır. Aileyle beraber çocuğu etkileyen ve çocuğun model aldığı en önemli şahsiyettir. Bunun içindir ki öğretmen olmak, bir gönül meselesidir. Bu yüzden bu sevda maaşla değil, ideal ile ölçülür. Yalnızca bilgiyle değil, gönülle tamamlanır. Öğretmen kalemi eline aldığında yalnızca ders anlatmaz; bir kişilik inşa eder, bir medeniyetin tuğlasını koyar, bir milletin kaderine harf harf dokunur. Sınıfta ilk heceyi okuyan bir çocuk, aslında kendi kaderinin ilk cümlesini kurar. Bazen tebeşir tozuna bulanmış sade bir ceket, bazen yağmur altında köy yoluna düşmüş bir ayakkabı, işte öğretmenin sevdası budur. Gelin, 'Türkiye Yüzyılı' için yeni bir gönül seferberliği başlatalım. Milli Mücadele ruhunu diri tutalım. Geleceğimizi karartanların karanlığına karşı, öğretmenin ışığını daha da artırarak yürüyelim" diye konuştu. Programın sonunda öğretmenlere plaket takdim edildi.