MEÜ, Engelsiz Üniversite ödüllerinde üçüncü oldu

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Engelsiz Üniversite' ödüllerinde Mersin Üniversitesi (MEÜ), 2023 yılında en fazla bayrak alan üçüncü üniversite olma başarısını gösterdi. MEÜ toplamda 20 bayrak alarak, bu alanda Türkiye üçüncüsü oldu.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından düzenlenen 'Engelsiz Üniversite' ödüllerinde Mersin Üniversitesi (MEÜ), 2023 yılında en fazla bayrak alan üçüncü üniversite olma başarısını gösterdi.

Bu yıl 97 üniversiteden bin 91 başvurunun yapıldığı 'Engelsiz Üniversite' ödüllerinde, MEÜ toplamda 20 bayrak alarak, bu alanda Türkiye üçüncüsü oldu.

MEÜ Engelsiz Yaşam Birimi Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Serhat Uçar da ödül almaya hak kazanan fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarına ödüllerini takdim etti. Ödül takdimlerinden sonra yapılan görüşmelerde üniversitede öğrenim gören engelli öğrencilerin daha yaşanılabilir bir ortam ve daha kaliteli bir eğitim alabilmeleri için gerekli çalışmalar hakkında fikir alış verişleri yapıldı.

Ahmet Serhat Uçar, eğitim öğretim sürecinde engelli öğrencilere yönelik yapılan uyarlama ve düzenleme çalışmaları konusunda birimlerdeki akademik ve idari personele gösterdikleri özveriden dolayı teşekkürlerini iletti. - MERSİN