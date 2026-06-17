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"Menteşe'de iz'in olsun" etkinliği renkli görüntülere sahne oldu

'Menteşe'de iz'in olsun' etkinliği renkli görüntülere sahne oldu
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen 'Menteşe'de İz'in Olsun' etkinliği, yüzlerce öğrenciyi geleneksel ve modern sanat atölyelerinde buluşturdu.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde düzenlenen "Menteşe'de İz'in Olsun" Açık Hava Sanat ve Gençlik Atölyeleri Etkinliği, farklı okullardan yüzlerce öğrenciyi geleneksel ve modern sanatlarla bir araya getirdi.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muğla Öğretmenevi Bahçesi'nde organize edilen etkinliğe, Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, gençlerin hem yeteneklerini keşfetmelerine hem de sosyalleşmelerine imkan tanıdı.

"Katıl, Üret, Paylaş, İz Bırak" anlayışıyla hayata geçirilen etkinlik kapsamında kurulan atölyeler, öğrencilerden büyük beğeni topladı. Gençler; ebru, tezhip, taş boyama, ahşap baskı, takı tasarımı, hat sanatı ve baskı resim atölyelerinde usta öğreticiler eşliğinde birbirinden değerli çalışmalar ortaya koydu. Geleneksel el sanatlarını yakından tanıma fırsatı bulan öğrenciler, kendi eserlerini üretmenin ve paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

Farklı okullardan öğrencileri sanatın ortak paydasında buluşturan açık hava etkinliği, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de önemli bir katkı sağladı. Sanatın birleştirici gücünü yansıtan etkinlik boyunca hünerlerini sergileyen gençler, birlikte öğrenerek yeni dostluklar kurdu. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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