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Menteşe'de 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Müdürler Kurulu'nda Ele Alındı

Menteşe'de 2026-2027 Eğitim Yılı Hazırlıkları Müdürler Kurulu'nda Ele Alındı
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Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı'nda, 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamlı şekilde değerlendirildi. Toplantıda; eğitim faaliyetlerinin etkinliği, okulların fiziki ve donanımsal ihtiyaçları, öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek çalışmalar ele alınırken, okul ve kurum müdürlerinin görüş, öneri ve talepleri istişare edildi.

Menteşe'de 2026-2027 eğitim öğretim yılı hazırlıkları ve yürütülecek çalışmalar, Menteşe Kaymakamı Ali Edip Budan başkanlığında düzenlenen Müdürler Kurulu Toplantısı'nda ele alındı.

Menteşe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen toplantıya; İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Keleş, şube müdürleri ile ilçe genelindeki okul ve kurum müdürleri katılım sağladı.

Toplantıda, yeni eğitim öğretim yılı öncesindeki hazırlık süreçleri detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Eğitim faaliyetlerinin daha etkin ve verimli yürütülmesi, okulların fiziki ve donanımsal ihtiyaçları ile öğrencilerin akademik, sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyecek çalışmalar kapsamlı bir şekilde değerlendirildi. Ayrıca okul ve kurum müdürlerinin görüş, öneri ve talepleri dinlenerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu.

Toplantı, 2026-2027 eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, yöneticiler ve veliler için başarılı, sağlıklı ve hayırlı olması temennileriyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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