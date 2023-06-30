Mehmet Görmez: İmam Hatip Nesli İslam'ın İstikbali ve İstiklali Üzerinde Düşünmeli

İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez, Türkiye'yi saran İmam Hatip neslinin İslam'ın istikbali ve istiklali üzerinde düşünmesi gerektiğini belirtti. Görmez, Nizip İmam Hatip Liselileri Derneği'nin düzenlediği bayramlaşma programında yaptığı konuşmada, İmam Hatip liselerinin önemine vurgu yaptı ve yeni nesillerin İslam ışığında yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

İslam Düşünce Enstitüsü ve Uluslararası İslam Düşünce Vakfı Başkanı Mehmet Görmez, " Türkiye'yi saran İmam Hatip neslinin İslam'ın istikbali ve istiklali üzerinde düşünmesi lazım." dedi.

Nizip İmam Hatip Liselileri Derneği (NİLDER) tarafından geleneksel hale getirilen 28. bayramlaşma programına katılan Görmez, burada yaptığı konuşmada, İmam Hatip liselerinin yeri ve önemine değindi.

Doğup büyüdüğü topraklarda bulunmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadığını ifade eden Görmez, konuşmasını şöyle sürdürdü.

"Dünya hızla elimizden akıp gidiyor. İslam ümmeti olması gereken yerde hiç değil. İslam coğrafyasının büyük yerlerinde ateşler yanmaya devam ediyor. Müslümanların kendi özlerine dönüşlerinde burada yaptığımız hizmetleri oralara taşımamız lazım kısacası yarının üzerinde düşünmemiz lazım. Bugünün nesli bugünü düşünüyor sorun bu, ama önceki nesil yarını da düşünüyordu. Kur'an-ı Kerim şöyle övüyor "Ey iman edenler Allah'tan sakının ve yarın üzerinde her nefis düşünmeye başlasın." Türkiye'yi saran İmam Hatip neslinin İslam'ın istikbali ve istiklali üzerinde düşünmesi lazım. Bizden önceki nesil bunu yaptı onlar bugünü düşünerek gittiler köy köy dolaştılar hayırlar toplayarak okul, cami, Kur'an kursları yaptılar bunları yapmakla yetinmeyerek öğrenci toplayıp onların da ihtiyaçlarını giderdiler. İşte bizim de aynı şekilde çalışmamız İslam'ı en iyi şekilde yaymamız ve yeni nesilleri İslam ışığında yetiştirmemiz lazım."

Diğer katılımcıların konuşmalarıyla devam eden program, dereceye giren öğrencilere ödül takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.

Programa, Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül, NİLDER Başkanı Yaşar Yılmaz, NİLDER Onursal Başkanı Cemil Gül ve davetliler katıldı.