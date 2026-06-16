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"Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçları açıklandı

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Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına yönetici görevlendirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Başvurular 5-8 Mayıs'ta alınmış, görevlendirme işlemleri 10 Temmuz'dan itibaren başlayacak. Öğretmen atama sonuçları ise 26 Haziran'da ilan edilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı, "2026 yılı Özel Program ve Proje Uygulayan Eğitim Kurumlarına Yönetici Görevlendirme" sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığınca özel program ve proje uygulayan eğitim kurumlarına öğretmen ataması ve yönetici görevlendirmeye ilişkin kılavuz 24 Nisan 2026 tarihinde yayımlanmıştı. Bu doğrultuda müdür, müdür yardımcısı olarak görevlendirilecekler ve öğretmen olarak atanacak adayların 5-8 Mayıs 2026 tarihleri arasında elektronik ortamda yaptığı başvurular sonuçlandı. Görevlendirilmesi yapılan yöneticilerin tebligat, ayrılma ve başlama işlemleri 10 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yapılacak. Öğretmen atama sonuçları, 26 Haziran'da ilan edilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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