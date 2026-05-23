Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 25 Nisan tarihinde ilk kez gerçekleştirilen ve Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylere yönelik uygulanan Türkçe Dil Yeterlikleri e-Sınavı'nın (TÜRKÇEDİL) sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenen bireylere yönelik uygulanan TÜRKÇEDİL, 25 Nisan tarihinde ilk kez gerçekleştirilmişti. Türkçenin uluslararası ölçekte öğretimi ve belgelendirilmesine katkı sağlamak amacıyla "okuma, yazma, konuşma ve dinleme" becerilerini ayrı ayrı ölçen ve elektronik ortamda gerçekleştirilen sınav sonuçlarının, turkcedil.meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldığı duyuruldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı