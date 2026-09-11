Haberler

Marifin Kalbinde Oyun: öğrenciler eğlenerek öğreniyor

Marifin Kalbinde Oyun: öğrenciler eğlenerek öğreniyor
Güncelleme:
+32 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı’nın Patnos ilçesi 100. Yıl Ortaokulu’nda öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve derslere aktif katılım sağlamalarını desteklemek amacıyla çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Ağrı'nın Patnos ilçesi 100. Yıl Ortaokulu'nda öğrencilerin eğlenerek öğrenmelerini ve derslere aktif katılım sağlamalarını desteklemek amacıyla çeşitli oyun ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, 100. Yıl Ortaokulu'nda öğretmenler tarafından öğrencilerin öğrenme süreçlerini daha keyifli ve verimli hale getirmek amacıyla çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlendi.

Öğrencilerin oyun yoluyla öğrenirken aynı zamanda keşfetmeleri, paylaşmaları ve birlikte üretmeleri hedeflenen etkinliklerde, sınıf ortamları daha eğlenceli bir öğrenme alanına dönüştürüldü.

Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin aktif katılım göstermeleri, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve öğrenme süreçlerine daha istekli şekilde dahil olmaları amaçlandı.

Patnos İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımda, "Eğlenerek öğreniyor, birlikte büyüyoruz!" mesajına yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu! 20 kişi gözaltına alındı

Türkiye güne operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
Veliaht Prens'ten Trump'a olay telefon: Husileri vurun

Veliaht Prens'ten Trump'a acil telefon: Onları bir an önce vurun
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un ailesiyle ilgili yeni iddia: Bir çocuğu daha var

Herkesten sır gibi saklamış: Kuzey Kore Lideri ile ilgili şok iddia
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’ndeki yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Korkunç bilanço giderek ağırlaştı: İki okul yandı, 29 öğrenci öldü
Seferihisar Belediyesine 'rüşvet' operasyonu! 43 şüpheli yakalandı

Seferihisar Belediyesine operasyon! 43 şüpheli yakalandı
Ali Koç bir kez daha kamera karşısında! Verdiği poza espri yağdı

Ali Koç'a yapılan yorum olay oldu!
İsmail Kartal istifa etmeden dakikalar önce Fenerbahçe tarihine geçti

Böyle mi bitecekti? Taraftarı üzen bir haber daha geldi
Mehmet Akif Ersoy: Kızlarla buluşmamızda maalesef hata yapmışızdır

Mide bulandıran iddiayı, mahkemede kabul etti: Maalesef...
Piyasalarda tansiyon yükseldi! Brent petrol 107 doları aştı

Piyasalar yangın yerine döndü