Manyaslı öğrenciler İspanya'da staj yaptı

Balıkesir'in Manyas ilçesindeki Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümü öğrencileri, İspanya'nın başkenti Madrid'de 3 hafta süre ile staj yaptı. Erasmus kısa staj programı kapsamında gerçekleştirilen stajda öğrenciler İspanya mutfak kültürü ve dil becerilerini geliştirdi.

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojileri Bölümünden iki öğrenci, 3 hafta süre ile İspanya'nın başkenti Madrid'de staj gördü.

Okulun 12. sınıf öğrencileri Cemre Turhan ve Dilek Can, gözetmen öğretmen Erkan İlter ile Erasmus kısa staj programı kapsamında İspanya'ya gitti.

Erasmus+ 2021 -K212- VET kısa dönemli staj faaliyetine katılan proje grubu, ilçeye geri döndü.

Öğrencilerin, İbis Getafe Madrid Hotel'de İspanya mutfak kültürü ve dil becerilerini geliştirme ve yeni kültürleri tanıma amaçlı staja katıldıkları bildirildi.

Yaşadıkları deneyimleri arkadaşları ile paylaşan öğrencilere staj sertifikaları, Manyas Milli Eğitim Müdürü Abdülmuttalip Erek ile Salur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Kadri Kılıç tarafından verildi.