Haberler

Manisa ÖNDER’den okullarda mescit çağrısı

Manisa ÖNDER’den okullarda mescit çağrısı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği’nin okullarda mescit oluşturulmasına yönelik uygulamasını desteklediklerini belirterek, aynı düzenlemenin Manisa’daki okullarda da hayata geçirilmesini istedi.

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği'nin okullarda mescit oluşturulmasına yönelik uygulamasını desteklediklerini belirterek, aynı düzenlemenin Manisa'daki okullarda da hayata geçirilmesini istedi.

Manisa ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Başkanı Mehmet Turhan, İstanbul Valiliği tarafından okullarda öğrenciler ile eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması uygulamasına destek verdiklerini belirterek, benzer düzenlemenin Manisa'da da uygulanmasını talep etti.

Uygulamanın temel hak ve özgürlükler kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Turhan, öğrencilerin ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerinin önemine dikkat çekti.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün hayata geçirdiği uygulamayı takdirle karşıladıklarını belirten Turhan, "Okullarımızda öğrencilerimizin ve eğitim çalışanlarının ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik mescit oluşturulması yönündeki uygulamayı son derece isabetli ve takdire şayan buluyoruz. Bu uygulama, öğrencilerimizin temel hak ve özgürlükleri kapsamında ibadetlerini güvenli ve uygun ortamlarda yerine getirebilmelerine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Manisa'daki mülki ve eğitim idarecilerine de çağrıda bulunan Turhan, il genelindeki okullarda mevcut imkanlar doğrultusunda öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarını karşılayabilecek mescitlerin oluşturulmasını, yeni yapılacak eğitim kurumlarının projelerinde ise yeterli kapasitede mescit alanlarına yer verilmesini beklediklerini söyledi. Gençlerin akademik başarılarının yanı sıra manevi gelişimlerinin de desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Turhan, eğitimin yalnızca bilgi aktarımından ibaret olmadığını, aynı zamanda değer eğitiminin de en önemli taşıyıcısı olduğunu ifade etti.

Manisa ÖNDER İl Temsilciliği olarak İstanbul'da başlatılan uygulamanın Manisa'da da en kısa sürede hayata geçirilmesini temenni ettiklerini dile getiren Turhan, okullarda oluşturulacak mescitlerin öğrencilerin ibadet ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğrenci affı düzenlemesi TBMM'de kabul edildi

Yüz binlerce öğrenci bekliyordu! Meclis'te kabul edildi
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! İş insanı Hüseyin Başaran da tutuklandı
Gazeteci Cem Küçük gözaltına alındı

Gözaltına alındı! Suçlamalar ağır
Cem Küçük'le ilgili dikkat çeken iddia! İş adamlarının şikayetiyle gözaltına alınmış

İş adamlarının şikayetinden sonra gözaltına alınmış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Katy Perry'ye konserde 'yanlış yön' sürprizi

Konserde büyük şok! Hayranlarının böyle yapacağını kimse beklemiyordu
UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi: İşte Türkiye'nin sıralaması

Adım adım yukarıya yaklaşıyoruz! İşte ülke puanında son durum
Ukraynalı turist, Ayasofya'ya giriş ücreti ödememek için namaz kılıyormuş gibi yaptı

Ayasofya'da giriş ücreti ödememek için yaptığı hareket 'pes' dedirtti
Kırklareli'nde fabrikadaki patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı

İşçilerin son anları kamerada
Babacan'dan Davutoğlu'na ziyaret

Partiyi kapatan Davutoğlu'na dikkat çeken ziyaret
İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler

İsrailli kadın askerlerden skandal paylaşım! Apar topar sildiler
Okulu bitirip babasının yanına dönen genç, ahırda kabusu yaşadı

Okulu bitirip babasının yanına dönen gencin acı tecrübesi