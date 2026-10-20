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Manavgat'ta hayırseverlerin katkısıyla 2 yeni okul için protokol imzalandı

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Manavgat'ta hayırseverlerin katkısıyla 2 yeni okul için protokol imzalandı
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Manavgat'ta hayırseverler Ahmet Uslu ve Ahmet Ali Kulaç'ın katkılarıyla yapılacak 2 yeni okul için Antalya Valiliği'nde protokol imzalandı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde hayırseverlerin katkılarıyla inşa edilecek 2 yeni okul için Antalya Valiliği'nde protokol imza töreni düzenlendi.

Manavgat'ta hayırseverler Ahmet Uslu ve Ahmet Ali Kulaç'ın katkılarıyla, Sorgun Mahallesi'nde inşa edilecek olan 32 derslikli Feriha Berksoy Ortaokulu ile Pazarcı Mahallesi'nde mevcut Manavgat 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu binasının yerine yapılacak olan 32 derslikli Feriha Berksoy İlkokulu için Antalya Valiliği'nde protokol imzalandı. Feriha Berksoy Ortaokulu'nun 6 bin 661 metrekare, Feriha Berksoy İlkokulu'nun ise 6 bin 316 metrekare toplam inşaat alanına sahip olacağı belirtildi. Okulların saha tanzimi ve çevre duvarlarıyla birlikte tamamlandıktan sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edilecek. Protokol törenine Antalya Valisi Hulusi Şahin, Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yasin Eriş, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Hakan Öz ile hayırseverler Ahmet Uslu ve Ahmet Ali Kulaç katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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