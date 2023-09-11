Malatya Darende'de Yeni Eğitim Öğretim Yılı Başladı

Malatya'nın Darende ilçesinde yeni eğitim öğretim yılı başladı. İlçedeki okullarda öğrenci, öğretmen ve veliler, sabah saatlerinden itibaren ilk gün heyecanı yaşadı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, Hacı Hasan Başer Ortaokulundaki törende yaptığı konuşmada, yeni eğitim öğretim yılının öğrenci, öğretmen ve veliler için hayırlı olmasını diledi. Öte yandan polis ekipleri, okul önlerinde tedbir alarak servis denetimi yaptı.