Malatya'da Okul Servisleri Denetlendi

Malatya'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi. Denetimlerde çocuk ve gençlerin güvenliği ve huzuru sağlanması amacıyla önlemler alındı.

Malatya'da yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla jandarma ekiplerince okul servisleri denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca eğitim ve öğretimin güvenli bir ortamda sürdürülebilmesi amacıyla okul servislerine yönelik kontroller yapıldı.

Denetimlerde çocuk ve gençlerin uyuşturucu ve uyarıcı maddelerden, terör nitelikli oluşumlardan, narkotik ve asayiş suçlarından uzak tutulması, huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarının sağlanması konularında öğrencilere el broşürleri dağıtıldı.

Denetimlerde servis şoförlerine de güvenli servis kullanım kartı verildi.