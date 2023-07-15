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Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine oyun etkinlikleri düzenlendi

Eğitim Haberleri

Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi tarafından Kur'an kurslarına kayıtlı çocuklar için 'Merkezim Her Yerde Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklara geleneksel oyunlar, çuval yarışı, halat çekme, zeka oyunları ve halka oyunu gibi oyunlar tanıtıldı. Etkinliklerin her gün 10:00-12:30 saatleri arasında iki camide gerçekleştirileceği belirtildi.

Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi tarafından Kur'an kurslarına kayıtlı çocuklar için "Merkezim Her Yerde Projesi" hayata geçirildi.

Proje kapsamında çocuklara geleneksel oyunlar, çuval yarışı, halat çekme, zeka oyunları ve halka oyunu gibi oyunlar tanıtıldı.

Etkinliklerin her gün 10: 00-12: 30 saatleri arasında iki camide gerçekleştirileceği belirtildi.

Buğday hasadı yapıldı

Lüleburgaz Belediyesince ekimi gerçekleştirilen buğday hasadı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Murat Gerenli'de hasat çalışmalarını inceleyip yetkililerden bilgi aldı.

Hasadın 96 dönümlük alanda yapıldığını ifade eden Gerenli, buğdaydan yapılacak unun ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtılacağını söyledi.

Kaynak: AA / Çınar Türkmen - Eğitim

Sokullu Mehmet Paşa Lüleburgaz Gençlik Eğitim Haberler

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