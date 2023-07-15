Lüleburgaz'da Kur'an kursu öğrencilerine oyun etkinlikleri düzenlendi

Lüleburgaz ilçesinde Sokullu Mehmet Paşa Gençlik Merkezi tarafından Kur'an kurslarına kayıtlı çocuklar için 'Merkezim Her Yerde Projesi' hayata geçirildi. Proje kapsamında çocuklara geleneksel oyunlar, çuval yarışı, halat çekme, zeka oyunları ve halka oyunu gibi oyunlar tanıtıldı. Etkinliklerin her gün 10:00-12:30 saatleri arasında iki camide gerçekleştirileceği belirtildi.