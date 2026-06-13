Zonguldak'ta LGS heyecanı: Kimliğini evde unutunca 16 kilometrelik yol için zamanla yarıştılar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8. sınıf öğrencilerine yönelik uygulanan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı Zonguldak'ta heyecanla başladı. Sınav merkezlerinde erken saatlerde toplanan öğrenciler içeride ter dökerken, sınava kardeşinin kimliğiyle geldiği fark edilen adayın imdadına ailesi ve polis ekipleri koştu.

Kent genelindeki sınav binalarına erken saatlerde gelen adaylar, yapılan üst aramalarının ardından salonlara yerleştirildi. Veliler ise okul bahçelerinde kendileri için belirlenen alanlarda bekleyişe geçti. Sınav saatinin gelmesiyle kapılar kapatıldı ve geç kalan adaylar binalara alınmadı.

Sınav stresiyle kimlik kartı yerine kardeşinin kimliği aldığı fark edilen bir erkek öğrencinin yakınları ise adeta zamanla yarıştı. Okula 8 kilometre mesafedeki evlerine dönüp toplamda 16 kilometrelik yolu hızla aşan aile, kimlik kartını sınava dakikalar kala ulaştırmayı başardı. Bina girişinde bekleyen görevli polis memuru, kimliği aileden teslim alır almaz koşarak içerideki sınav görevlisine ulaştırdı. Görevlinin de hızlı müdahalesi sayesinde adayın son anda sınava girmesi sağlandı.

Türkiye genelinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla yurt içi ve yurt dışında eş zamanlı gerçekleştirilen sınav, iki oturum halinde düzenleniyor. Saat 09.30'da başlayan 75 dakikalık ilk oturumda adaylara Türkçe, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Yabancı Dil derslerinden 50 soru yöneltiliyor. Saat 11.30'da başlayacak 80 dakikalık ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimleri alanından 40 soru yer alıyor.

Adaylar, iki oturum arasındaki 45 dakikalık zaman diliminde okul bahçelerinde hava alma ve ihtiyaçlarını giderme imkanı buluyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı