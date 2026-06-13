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Kütahya'da LGS'ye yetişemeyen öğrencilerin imdadına Yunus Timleri yetişti

Kütahya'da LGS'ye yetişemeyen öğrencilerin imdadına Yunus Timleri yetişti
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Kütahya'da LGS sınavı öncesinde kimlik kartını kaybeden bir öğrenci, Yunus Timleri tarafından valiliğe götürülerek geçici kimlik çıkarıldı ve sınava yetiştirildi. Ayrıca sınava geç kalma riski bulunan 3 öğrenci daha polis ekiplerince okullarına ulaştırıldı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Yunus Timleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavda öğrencilerin mağduriyet yaşamaması ve sınav merkezlerine zamanında ulaşabilmeleri için önemli bir görev üstlendi.

Yapılan çalışmalar kapsamında, sınava giriş için gerekli olan kimlik kartını kaybettiği belirlenen bir öğrenci, polis ekiplerinin refakatinde Kütahya Valiliğine götürüldü. Burada geçici kimlik belgesi çıkarılan öğrenci, daha sonra sınava gireceği Şule Mete Tetik İmam Hatip Ortaokuluna güvenli şekilde ulaştırılarak sınava zamanında katılması sağlandı.

Öte yandan sınav saatine yetişememe riski bulunan 3 öğrenci de Yunus Timleri tarafından alınarak sınava girecekleri okullara ulaştırıldı. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde öğrenciler sınavlarına zamanında giriş yaptı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sınav günü gösterdiği duyarlılık, öğrenci ve veliler tarafından takdirle karşılandı. Öğrencilerin eğitim hayatlarını etkileyebilecek olası mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla yürütülen çalışmaların, sınav süresince titizlikle sürdürüldüğü belirtildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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