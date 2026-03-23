LGS başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığınca LGS kapsamında 14 Haziran'da yapılacak merkezi sınavın başvuruları "e-Okul" üzerinden bugünden itibaren 10 Nisan'a kadar alınacak.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav için başvuru sürecini başlattı.

BAŞVURULAR ONLINE YAPILACAK

Sınav için başvurular, bugünden itibaren 10 Nisan'a kadar "e-Okul" sistemi üzerinden yapılabilecek. Adaylar, başvuru işlemlerini okul müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan, elektronik ortamda kolayca tamamlayabilecekler.

SINAV 14 HAZİRAN'DA

Bu yıl 14 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek olan merkezi sınav, iki oturum halinde düzenlenecek. Birinci oturum olan sözel bölüm saat 09.30'da, ikinci oturum olan sayısal bölüm ise 11.30'da başlayacak. Sınava girecek öğrencilerin giriş belgelerinin Haziran ayı başında erişime açılması, sonuçların ise Temmuz ayı içerisinde ilan edilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Turan Yiğittekin
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi

Türkiye'nin dev televizyon kanalı yıllar sonra logosunu değiştirdi
Savaş nedeniyle milyonerlerin terk ettiği şehirde infial yaratan görüntü

Milyonerlerin terk ettiği şehirde sahiller bu sapıklara kaldı
Savaşta ölen Ukraynalı askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı

Savaşta ölen askerin telefonunda yaptığı aramalar yürekleri dağladı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle

Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

Ölmeden 20 dakika önce yardımcısına bakın ne demiş