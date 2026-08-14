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Sinop'ta Sosyal Girişimcilik Proje Eğitimi Düzenlendi

Sinop'ta Sosyal Girişimcilik Proje Eğitimi Düzenlendi
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Sinop’ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından "2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında organize edilen "Proje Yazma ve Sosyal Girişimcilik Projeleri İçerik Hazırlama Eğitimi" düzenlendi.

Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından "2026 Yılı Sosyal Girişimciliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı" kapsamında organize edilen "Proje Yazma ve Sosyal Girişimcilik Projeleri İçerik Hazırlama Eğitimi" düzenlendi.

Sabahattin Ali Kültür Merkezi'nde düzenlenen Eğitime Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şube Müdürü Deniz Şimşek'in yanı sıra bağlı hizmet birimleri ile kuruluşlarda görev yapan idareciler, meslek elemanları ve paydaş kurum temsilcileri katılım sağladı. Eğitim kapsamında, Sinop genelinde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ve sosyal işletmeler ile yürütülebilecek ortak projeler değerlendirildi. Programda oluşturulan çalışma gruplarıyla uygulamalı olarak örnek proje taslakları hazırlandı.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada; kadının güçlendirilmesi, hizmet alan kişilerin üretime teşvik edilmesi ve psiko-sosyal yönden desteklenmesi amacıyla sivil toplum kuruluşları ve kadın kooperatifleriyle yürütülen iş birliği çalışmalarına kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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