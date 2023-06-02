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Kütüphaneden En Çok Faydalanan Okuyucuya Teşekkür Belgesi Verildi

Kütüphaneden En Çok Faydalanan Okuyucuya Teşekkür Belgesi Verildi

Eğitim Haberleri

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kütüphaneden en fazla kitap okuyan 45 yaşındaki Nedim Gül'e teşekkür belgesi verildi. Gül, Kızılırmak İlçe Halk Kütüphanesi'nde yaklaşık 6 aylık sürede 45 kitap okudu.

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde kütüphaneden en fazla kitap okuyan 45 yaşındaki Nedim Gül'e teşekkür belgesi verildi.

İlçede yaşayan Nedim Gül, Kızılırmak İlçe Halk Kütüphanesi'nde yaklaşık 6 aylık sürede 45 kitap okudu.

Kütüphaneden en fazla faydalanan ve kitap okuyan okuyucu seçilen Gül'e Kaymakam Abdurrahim Tomakin tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.

Gül, desteklerinden dolayı Kaymakam Tomakin'e teşekkür etti. Tomakin de Gül'e başarılarının devamını diledi.

Kaynak: AA / Mustafa Doğan - Eğitim

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