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Kütahya Öğretmenevi'nde ASİS ve Leiter kursları başladı, açılışa Gölpınar katıldı

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Kütahya Öğretmenevi'nde ASİS ve Leiter kursları başladı, açılışa Gölpınar katıldı
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Kütahya'da ASİS Uygulayıcı Eğitimi ve Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu başladı. İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar'ın katıldığı programda ASİS 28 Eylül-2 Ekim 2026, Leiter ise 28 Eylül-9 Ekim 2026 tarihlerinde sürecek.

Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğünde düzenlenen Anadolu-Sak Zeka Ölçeği (ASİS) Uygulayıcı Eğitimi Kursu ile Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu başladı.

Eğitimlerin açılış programına Kütahya İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar katıldı. Kursiyerler ve eğitim görevlileriyle bir araya gelen Gölpınar, eğitimlerin verimli geçmesi temennisinde bulunarak katılımcılara başarılar diledi.

Farklı il ve ilçelerden gelen kursiyer ve eğitim görevlilerinin katılımıyla gerçekleştirilen eğitim programlarından ASİS Uygulayıcı Eğitimi 28 Eylül-2 Ekim 2026, Uluslararası Leiter Performans Testi Uygulayıcı Yetiştirme Kursu ise 28 Eylül-9 Ekim 2026 tarihleri arasında Kütahya Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda devam edecek.

Eğitimlerle, söz konusu ölçme ve değerlendirme araçlarının uygulanmasına yönelik uzmanlıkların geliştirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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