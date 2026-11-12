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Kütahya İl Müftüsü İzmirli, hafızlık kurslarında öğrencilere sabır ve sebatı anlattı

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Kütahya İl Müftüsü İzmirli, hafızlık kurslarında öğrencilere sabır ve sebatı anlattı
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Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bölcek ve Fuatpaşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kurslarını ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. İzmirli, hafızlık eğitimi alan öğrencilere başarılar dileyip hedeflere ulaşmada sabır, sebat, sevgi ve güçlü niyetin önemine dikkat çekti.

Kütahya İl Müftüsü Hasan İzmirli, Bölcek Mahallesi Hafızlık Yatılı Kur'an Kursu ile Fuatpaşa Hafızlık Yatılı Kur'an Kursunu ziyaret ederek öğrenciler ve kurs yöneticileriyle bir araya geldi.

Ziyaretlerde kurs yöneticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Müftü Hasan İzmirli, sınıfları dolaşarak hafızlık eğitimi alan öğrencilerle sohbet etti. Öğrencilerin dersleri ve manevi gelişimleri hakkında değerlendirmelerde bulunan İzmirli, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere hitap eden İl Müftüsü Hasan İzmirli, hedeflere ulaşmada sabır, sebat, sevgi ve güçlü bir niyetin önemine dikkat çekti. Müftü İzmirli, "Yüreğinizde sevgi, hedefinizde güçlü bir niyet olduğu sürece; sabır ve sebatla aşamayacağınız hiçbir engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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