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Kütahya'da evlilik kredisi alacak genç çiftlere yönelik eğitimin 29'uncusu düzenlendi

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Kütahya'da evlilik kredisi alacak genç çiftlere yönelik eğitimin 29'uncusu düzenlendi
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Kütahya'da evlilik kredisi desteğinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 29'uncusu düzenlendi. Eğitimde çiftlere evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları ile projenin aşamaları hakkında bilgi verildi.

Kütahya'da evlilik kredisi desteğinden yararlanacak genç çiftlere yönelik Evlilik Öncesi Eğitim Programı'nın 29'uncusu düzenlendi.

Kütahya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gerçekleştirilen eğitim programında, çiftlere evlilik sürecine ilişkin önemli bilgiler verildi.

Eğitimde; evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, hukuk ve sağlık konuları ele alınırken, katılımcılara projenin aşamaları hakkında da detaylı bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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