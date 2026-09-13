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Köyceğiz’de Öğretmenler Kurulu toplantıları tamamlandı

Köyceğiz’de Öğretmenler Kurulu toplantıları tamamlandı
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Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen sene başı ilçe zümre toplantıları öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 2026-2027 Eğitim-Öğretim Yılı hazırlıkları kapsamında düzenlenen sene başı ilçe zümre toplantıları öğretmenlerin yoğun katılımıyla tamamlandı.

Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, toplantının gerçekleştiği Köyceğiz Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret ederek zümre çalışmalarını yerinde inceledi; öğretmenlerle bir araya gelerek yeni dönem ile ilgili fikir alışverişinde bulundu. Köyceğiz İlçe Milli Eğitim Müdürü Taner Şen, yeni eğitim öğretim yılının tüm öğretmenlere, öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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