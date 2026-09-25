Köyceğiz'de Jandarma Trafik ekipleri Otmanlar İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim verdi

Köyceğiz'de Jandarma Trafik ekipleri Otmanlar İlkokulu ve Ortaokulu'nda eğitim verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Köyceğiz'de Jandarma Trafik ekipleri, Otmanlar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verdi. Eğitimde trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri ve kask kullanımı anlatıldı; öğrenciler uygulamalı eğitimle eğlenceli vakit geçirdi.
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Jandarma Trafik ekipleri tarafından okullarda öğrencilere trafik eğitimleri verilmeye devam ediyor.
İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş birliğinde yürütülen Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında, Köyceğiz İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Otmanlar İlkokulu ve Ortaokulu öğrencilerine trafik eğitimi verildi. Eğitimde öğrencilere trafik kuralları, yaya güvenliği, emniyet kemeri ve kask kullanımının önemi anlatıldı. Trafik kuralları ile ilgili uygulamalar gerçekleştirildi. Öğrenciler ekiplerin getirdiği araçlarla eğlenceli bir eğitim geçirdiler. Güvenli bir trafik kültürünün oluşmasına katkı sunan ekiplere teşekkür edildi.