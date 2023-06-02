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Köy okullarında eğitim gören öğrenciler için gezi programı düzenlendi

Köy okullarında eğitim gören öğrenciler için gezi programı düzenlendi

Eğitim Haberleri

Kızılırmak ilçesine bağlı Yukarıalegöz, Tımarlı ve Karallı köy okullarındaki öğrenciler için gezi düzenlendi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Yukarıalegöz, Tımarlı ve Karallı köylerinde okuyan 58 öğrenci il merkezinde eğlence dolu bir gün geçirdi. Öğrenciler, ilk olarak sinemada film izledi, daha sonra resim sergisi ve müze ziyareti gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrencilere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kızılırmak ilçesine bağlı Yukarıalegöz, Tımarlı ve Karallı köy okullarındaki öğrenciler için gezi düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, Yukarıalegöz, Tımarlı ve Karallı köylerinde okuyan 58 öğrenci il merkezinde eğlence dolu bir gün geçirdi.

Öğrenciler, ilk olarak sinemada film izledi, daha sonra resim sergisi ve müze ziyareti gerçekleştirdi.

Etkinlikte öğrencilere yemek ve tatlı ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA / Mustafa Doğan - Eğitim

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