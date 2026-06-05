KMÜ Ermenek Meslek Yüksekokuluna 3 yeni program açıldı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Ermenek Meslek Yüksekokulu bünyesinde 3 yeni program açıldı.

KMÜ Ermenek Meslek Yüksekokulu'nda Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği, Robotik, Yapay Zeka ve Yenilenebilir Enerji Teknikerliği olmak üzere 3 yeni program açıldı. Sağlık bilişimi, robotik teknolojiler, yapay zeka uygulamaları ve yenilenebilir enerji gibi stratejik alanlarda nitelikli ara eleman yetiştirmeyi hedefleyen bu programların, öğrencilere yeni istihdam imkanları sunması ve yüksekokulun akademik çeşitliliğini artırması bekleniyor. Açılan programlardan Tıbbi Veri İşleme Teknikerliği Programı'nın, önümüzdeki eğitim-öğretim döneminden itibaren öğrenci kabulüne başlayacağı bildirildi.

Ermenek Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yusuf Alparslan Argun, yeni programların açılması sürecindeki desteklerinden dolayı KMÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı'ya ve katkılarından ötürü Cumhurbaşkanlığı Genel Merkez Özel Kalem Müdürü Behçet Kaynar'a teşekkür etti. Doç. Dr. Argun, bu programların Ermenek'in eğitim, istihdam ve kalkınma hedeflerine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti. Yeni programların üniversiteye, ilçeye ve bölgeye hayırlı olması temennisinde bulunuldu. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı