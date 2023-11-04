Kızılırmak İlçesinde Jandarma Ekipleri Köy Okullarını Ziyaret Etti
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Kızılırmak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yukarıalegöz, Karallı ve Tımarlı ilkokulları ziyaret edildi. Ziyaretlerde öğrencilere trafik eğitimi verildi, jandarma köpeği tarafından gösteri yapıldı ve hediyeler verildi.
Kızılırmak ilçesinde jandarma ekipleri köy okullarını ziyaret etti.
Cumhuriyet'in 100 yılı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince ilçeye bağlı Yukarıalegöz, Karallı ve Tımarlı ilkokulları ziyaret edildi.
Ekiplerce yapılan ziyaretlerde öğrencilere trafik eğitim verildi, jandarma köpeği tarafından öğrencilere gösteri yapıldı, hediyeler verildi.
Kaynak: AA / Eğitim