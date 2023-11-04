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Kızılırmak İlçesinde Jandarma Ekipleri Köy Okullarını Ziyaret Etti

Kızılırmak ilçesinde Cumhuriyet'in 100. yılı etkinlikleri kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Yukarıalegöz, Karallı ve Tımarlı ilkokulları ziyaret edildi. Ziyaretlerde öğrencilere trafik eğitimi verildi, jandarma köpeği tarafından gösteri yapıldı ve hediyeler verildi.