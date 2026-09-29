Kırklareli Vize'de ilkokul öğrencileri su tasarrufu konusunda bilgilendirildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından Vize ilçesinde ilkokul öğrencilerine su verimliliği konusunda eğitim verildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından gerçekleştirilen eğitimde; öğrencilere su kaynaklarının önemi, suyun bilinçli ve verimli kullanılması ile su tasarrufu yöntemleri anlatıldı. Günlük yaşamda su israfının önlenmesi amacıyla alınabilecek önlemler hakkında da öğrencilere bilgi verildi.

Eğitim kapsamında öğrencilerin su kaynaklarının korunması ve suyun tasarruflu kullanılması konusunda bilinçlendirilmesi hedeflendi. İl Müdürlüğü teknik personeli tarafından su verimliliğine yönelik bilgilendirme çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı