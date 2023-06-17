YKS'ye girecek öğrenci kimliğini araçta unuttu, sınava giremedi

?YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.15'te başladı. Okul kapıları saat 10.00'ı gösterdiğinde kapatıldı. Sınava girecek bazı adaylar koşarak geldikleri okul kapısından son anda girerken bazıları ise yetişemedi. Şemdinli'den Yüksekova'ya sınava girmek için gelen bir aday, kimliğini geldiği araçta unutunca içeri alınmadı. Büyük üzüntü yaşayan adaya, okul çevresinde çocuklarını bekleyen veliler destek verdi.