Kilis Polateli'de Trafik Jandarması traktör sürücülerine trafik güvenliğini anlattı

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Kilis'in Polateli ilçesinde traktör ve tarım araçlarının karışabileceği kazaların önlenmesine yönelik denetim ve bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timi tarafından, Polateli ilçesinde gerçekleştirilen faaliyet kapsamında traktör ve tarım aracı sürücülerine trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yapılarak broşür dağıtıldı. Faaliyetin, traktör ve tarım araçlarının karıştığı kazaların önlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı