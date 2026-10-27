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Kilis Emniyet Müdürlüğü 4 okulda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi

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Kilis Emniyet Müdürlüğü 4 okulda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi
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Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri 4 okulda öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi. Eğitimlerde güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği ve okul servislerinde uyulması gereken kurallar anlatıldı.

KİLİS (İHA)-Kilis Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 okulda öğrencilere güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği ve okul servislerinde uyulması gereken trafik kuralları hakkında eğitim verildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Afife Keçik İlkokulu, Mercidabık Ortaokulu, Nihat Başoğlu Ortaokulu ve Nedim Ökmen Anadolu Lisesinde öğrencilere trafik güvenliği eğitimi verdi.

Eğitimlerde güvenli bisiklet kullanımı, yaya güvenliği, trafikte güvenli yolculuk ve okul servislerinde uyulması gereken kuralları anlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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