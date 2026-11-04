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Kemah'ın Kutluova köyünde ceviz üreticilerine doğru budama yöntemleri anlatıldı

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Kemah'ın Kutluova köyünde ceviz üreticilerine doğru budama yöntemleri anlatıldı
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Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Kutluova köyünde ceviz üreticilerine doğru bakım ve budama yöntemlerini anlattı. Toplantıda üreticilerin soruları yanıtlandı; ekiplerin bilinçlendirme ve verimliliği artırma çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Erzincan'ın Kemah ilçesinde ceviz üreticilerine yönelik bakım ve budama eğitimi düzenlendi.

Kemah İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince Kutluova köyünde gerçekleştirilen çiftçi toplantısında, üreticilere ceviz ağaçlarında doğru bakım ve budama yöntemleri anlatıldı.

Ceviz yetiştiriciliğinde verim ve kaliteyi artırmaya yönelik hususların ele alındığı toplantıda, üreticilerin soruları da yanıtlandı.

Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin, çiftçilerin bilinçlendirilmesi ve tarımsal üretimde verimliliğin artırılması amacıyla eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını sürdüreceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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