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KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO'da Mezuniyet Coşkusu

KBÜ TOBB Teknik Bilimler MYO'da Mezuniyet Coşkusu
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Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, 2025-2026 Akademik Yılı mezuniyet törenini büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Törende Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni ve Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya mezunları tebrik ederken, dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri takdim edildi. Program, öğrencilerin yemin edip kep atması ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunda mezuniyet heyecanı yaşandı.

Karabük Üniversitesi TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu 2025-2026 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni, öğrencilerin ve ailelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen törende mezun öğrenciler diplomalarına kavuşurken, akademisyenler ve aileler de bu özel günde öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın selamlarını ileterek mezun öğrencileri tebrik etti. TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun güçlü eğitim altyapısına sahip olduğunu vurgulayan Çepni, öğrencilerin modern laboratuvarlar ve uygulama imkanlarıyla donatılmış bir eğitim sürecinden geçtiğini söyledi.

Öğrencilerin yetişmesinde emeği bulunan akademisyenlere ve ailelere teşekkür eden Çepni, mezunlardan edindikleri bilgi ve deneyimleri ülkenin ve insanlığın yararına kullanmalarını istedi. Üniversiteyle bağlarını sürdürmeleri çağrısında bulunan Çepni, mezunların Karabük Üniversitesinin gönüllü temsilcileri olmalarını ve yeni öğrencilere rehberlik etmelerini temenni etti.

TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya ise mezun öğrencileri kutlayarak yüksekokulun yalnızca teknik bilgi değil, aynı zamanda takım çalışması, problem çözme ve etik duruş gibi önemli beceriler de kazandırdığını ifade etti.

Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, TOBB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Gökkaya, akademik ve idari personel, öğrenciler, aileler ve davetliler katıldı.

Programda yüksekokul genelinde ve program bazında dereceye giren öğrencilere başarı belgeleri verildi. 2025-2026 akademik yılı sonunda yüksekokul birincisi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencisi İsmet Balıkçılar olurken, Elektronik Teknolojisi Programı öğrencisi Burak İslam ikinci, Bilgisayar Programcılığı Programı öğrencisi Berat Kaya ise üçüncü sırada yer aldı.

Mezuniyet töreni, öğrencilerin yemin etmesi, kep atması ve toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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