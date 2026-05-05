KBÜ'de İlk ve Acil Yardım Programı akreditasyon başarısı elde etti

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği(MEDEK) tarafından tescillendi.

Karabük Üniversitesi'nde yürütülen kalite çalışmaları kapsamında, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu İlk ve Acil Yardım Programı, MEDEK tarafından 2 yıl süreyle akreditasyona layık görüldü.

Verilen akreditasyon belgesine göre programın eğitim-öğretim süreçleri, akademik kadro yapısı, uygulama imkanları ve mesleki yeterlilik çıktılarının belirlenen kalite standartlarını karşıladığı tescillendi.

Değerlendirme sürecinde ayrıca programın sektörel ihtiyaçlara uygunluğu ve öğrencilere sunulan uygulamalı eğitim imkanları da dikkate alındı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, üniversitenin kalite odaklı eğitim anlayışını güçlendirmeye devam ettiğini belirterek, akreditasyonun öğrencilerin mesleki yetkinlikleri ve mezunların istihdam imkanlarına katkı sağlayacağını ifade etti. - KARABÜK

