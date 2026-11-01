KBÜ'de 12 derginin Crossref DOI işlemleri tamamlandı, 19 dergi DOI'ye kavuştu

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Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yayımlanan 19 akademik derginin tamamının DOI hizmetine erişimi sağlandı.

Karabük Üniversitesinin bilimsel yayıncılık altyapısını güçlendirmek amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, üniversite bünyesinde yayımlanan 19 akademik derginin tamamı dijital nesne tanımlayıcısı (DOI) hizmetinden yararlanmaya başladı.

Üniversitenin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, uluslararası DOI kayıt kuruluşu Crossref ile gerçekleştirilen görüşme ve yazışmaların ardından 12 derginin DOI alım işlemleri tamamlandı.

Diğer yedi dergi ise farklı yöntemlerle DOI hizmetinden yararlanıyor. Bu dergilerden 6'sı işlemlerini DergiPark üzerinden, JESTECH ise kendi sistemi aracılığıyla yürütüyor.

Dijital Nesne Tanımlayıcısı (Digital Object Identifier-DOI), dijital ortamda yayımlanan bilimsel makale ve diğer akademik içeriklere kalıcı bir tanımlayıcı sağlıyor. Sistem, yayınların dijital ortamda tanınmasını, kaynak gösterilmesini ve yayın kayıtlarının takip edilmesini kolaylaştırıyor.

KBÜ bünyesindeki akademik dergiler sağlık bilimleri, mühendislik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, beşeri bilimler, iletişim, dil ve edebiyat gibi farklı alanlarda yayın yapıyor.

Üniversitenin akademik yayınları arasında Unika Sağlık Bilimleri Dergisi, Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi, Forest and Wood Science, DCE Doğa Bilimleri Dergisi, Current Trends in Computing, Karabük Türkoloji Dergisi, Journal of Humanities and Tourism Research, Akademi Karabük Dergisi ve Karabük Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi bulunuyor.

Avrasya Beşeri Bilim Araştırmaları Dergisi, BALAGH - Journal of Islamic and Humanities Studies, Ekonomi İşletme ve Yönetim Dergisi, Eurasian Journal of English Language and Literature, International Journal of Communication and Media Research, LOKUM Sanat ve Tasarım Dergisi, MUTALAA, Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, JESTECH - Engineering Science and Technology an International Journal ile Kamu Politikaları Araştırma ve Geliştirme Dergisi de üniversitenin yayın portföyünde yer alıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı