Kazakistan Başkonsolosu Muğla'da Kazak öğrencilerle buluştu

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim gören Kazak öğrencilerle bir araya geldi. Toplantıda, öğrencilerin sorunlarına çözüm getirilmesi ve destek sağlanması konuşuldu.

Kazakistan Cumhuriyeti Antalya Başkonsolosu Kuat Kanafeyev Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinde eğitim ve öğretim gören Kazak öğrencilerle bir araya geldi.

Toplantıya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün ve Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanı öğretim üyesi Prof. Dr. Ekrem Ayan da katıldı.

Muğla'da eğitim gören Kazak öğrencilerin sorunlarına çözüm getirecek danışmanlık biriminin oluşturulması, öğrencilerin staj yapabilecekleri iş yerlerinin bulunması konusunda desteğin sağlanması konuları dile getirildi.

Kazak öğrenciler Başkonsolos Kanafeyev'e, MSKÜ'ye öğrenim görmek amacıyla gelmek isteyen öğrencilere kurumsal desteğin verilmesi ve öğrencilere barınması konusunda çözüm getirebilecek tarzda apart ve yurt gibi imkanların sağlanması için taleplerini ilettiler.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sülün, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak Kazak öğrencilere talep ettikleri konularda destek verilebileceğini ifade etti. Toplantıya katılan öğrenciler, Başkonsolos Kanafeyev'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Öğrenciler, Başkonsolos Kanafeyev'in kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. - MUĞLA