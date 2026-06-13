Haberler

LGS sınavına geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti

LGS sınavına geç kalan öğrencilerin imdadına polis ekipleri yetişti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bugün yapılan LGS sınavına geç kalan öğrenciler, polis ekipleri tarafından evlerinden alınarak sınav yerlerine ulaştırıldı.

Kayseri'de bugün yapılan Liselere Giriş Sistemi (LGS) Sınavına geç kalan öğrencileri polis ekipleri yetiştirdi.

Kayseri'de 80 okulda LGS'ye girecek 19 bin 900 öğrenci aileleri ile birlikte sınava girecekleri okullara geldi. Öğrenciler kimlik belgeleri kontrol edilerek okula alınırken, veliler de okul dışında çocuklarını bekledi. Çeşitli sebeplerden dolayı sınava geç kalan bazı öğrencilerde polislerden yardım istedi. Öğrencileri evlerinden alan ekipler, çocukları sınava girecekleri okula götürdü. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Pakistan Başbakanı Şerif: ABD ile İran arasındaki anlaşma 24 saat içerisinde imzalanabilir

Beklenen açıklama geldi! ABD ve İran arasındaki savaş bitiyor

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Iğdır’da iki trafik polisinin bir kişiyi darbettiği iddiası

İddia da görüntüler de vahim! Polislerin orada ne işi var
Antalya'daki kadın kavgasının perde arkası ortaya çıktı: 'Saçlarımın üst kısmı yok' diyerek anlattı

Kadın kavgasında karşı taraftan ilk açıklama
LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da

LGS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! Gözler 10 Temmuz'da
Ali Mahir Başarır, Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Kılıçdaroğlu ile özel konuşmasını anlattı: Odasında bana dedi ki...

Naci Görür'den Gaziantep depremi sonrası endişelendiren uyarı: Korkarım parçalanacak

Gece yarısı yaşanan deprem sonrası kritik uyarı: Korkarım parçalanacak
İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi: Utanmaz adam, şovmen, terbiyesiz...

İslam Memiş ile Şamil Tayyar canlı yayında birbirine girdi
Dünya Kupası tribünlerinde ilginç görüntü! İçeceğini telefonuyla içti

Görüntüsü olmasa kimse inanmaz! Şaşkınlık yaratan olay