Haberler

Ders KKKA ve sıtma

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi ve sıtma hastalıklarında korunma yolları, belirtiler ve erken tanının önemi anlatıldı. Sağlık ekipleri ayrıca ateş ölçümü yaparak farkındalığı artırmayı hedefledi.

Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine KKKA ve sıtma hastalıklarında korunma yolları, belirtiler ve erken tanının önemi anlatıldı.

Kaynaşlı İlçe Devlet Hastanesi ile Kaynaşlı İlçe Toplum Sağlığı Merkezi ekipleri tarafından Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yönelik Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) ve sıtma hastalıklarına ilişkin bilgilendirme eğitimi düzenlendi. Gerçekleştirilen eğitimde öğrencilere KKKA ve sıtma hastalıklarının belirtileri, bulaş yolları, korunma yöntemleri ile erken tanı ve tedavi süreçleri hakkında bilgiler verildi. Sağlık ekipleri tarafından özellikle yaz aylarında artış gösterebilen kene vakalarına karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Etkinlik kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin ateş ölçümleri de gerçekleştirilirken, sağlık konusunda farkındalığın artırılmasının amaçlandığı belirtildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'de yeni dönem! 'Mutlak butlan' kararı kapıya asıldı

İsimler tek tek söküldü, binaya girmek isteyen önce bu yazıyı okuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rus anne-kız cinayetinin gerekçeli kararında dikkat çeken vurgular

Bodrum’daki anne-kız cinayetinin gerekçeli kararından korkunç detaylar
Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, her yer göle döndü

Türkiye'nin en büyük barajının kapakları açıldı, manzara bu oldu
Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde birbirine zıt iki çelişkili karar

Davutoğlu’ndan Bilgi Üniversitesi açıklaması: 48 saat içinde...
Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar

Rasim Ozan Kütahyalı'nın parolası deşifre oldu: 5 lira kullanmışlar
163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı

163 yıllık tekstil devi iflas etti! Tüm ürünler yarı fiyatına satışa çıkarıldı
Türkiye'de de çok sayıda mağazası olan dev marka satılıyor

Dev marka satılıyor! Türkiye'de de çok sayıda mağazası var
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi

Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi