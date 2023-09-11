Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, göreve başladıktan sonra ilk programını Oltu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda gerçekleştirdi. Öğrencilerle ilgilenen Kaymakam Gökmen, okul müdürü ve öğretmenlere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.

- Kaymakamın ilk programı öğrencilerle oldu

ERZURUM - 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zilinin çalması ile birlikte Oltu Kaymakamı İbrahim Gökmen, ilk programını Oltu Mehmet Akif Ersoy ilkokuluna gerçekleştirdi.

Oltu Kaymakamlık görevi meaisine başlar başlamaz Milli Eğitim Müdürü İlhami Şahin ile birlikte Oltu Mehmet Akif İlkokulunu ziyarette bulunan Kaymak İbrahim Gökmen öğrencilerle teker teker ilgilendi. Okul girişinde karşılayan Oltu Mehmet Akif İlkokul Müdürü Salih Yeşilyurt, sınıfları teker teker dolaştırdı. Öğrencilerle sohbetler eden Kaymakam Gökmen, okul müdürü ve öğretmenlere başarılar dileyerek okuldan ayrıldı.