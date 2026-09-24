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Kaymakam Mantı’dan anaokuluna ziyaret

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Kaymakam Mantı’dan anaokuluna ziyaret
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Sevde Nur Mantı, Şehit Sabahattin Şenkal Anaokulu’nu ziyaret etti.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde Kaymakam Sevde Nur Mantı, Şehit Sabahattin Şenkal Anaokulu'nu ziyaret etti.

Ziyarette okulun genel durumu, yürütülen eğitim faaliyetleri ve öğrencilerin ihtiyaçları hakkında bilgi alan Kaymakam Mantı, okul yönetimi ve öğretmenlerle görüş alışverişinde bulundu.

Eğitim ortamını yerinde inceleyen Mantı, öğretmen ve öğrencilere çalışmalarında başarılar dileyerek nazik ev sahiplikleri dolayısıyla teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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