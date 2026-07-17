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Kaymakam Hökelekli gençlik merkezinde incelemelerde bulundu

Kaymakam Hökelekli gençlik merkezinde incelemelerde bulundu
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Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Gençlik Merkezi'nde yürütülen kurs ve faaliyetleri yerinde inceledi; kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelerek gençlerin gelişimine katkı sunan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, Üzümlü Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen kurslar ve devam eden faaliyetleri yerinde inceledi.

Ziyaret kapsamında kursiyerler ve eğitmenlerle bir araya gelen Hökelekli, merkezde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Sınıfları dolaşarak eğitim faaliyetlerini inceleyen Hökelekli, kursiyerlerle sohbet edip eğitim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gençlerin sosyal, kültürel ve kişisel gelişimlerine katkı sağlayan çalışmaların önemine dikkati çeken Hökelekli, kursiyerlere başarı dileklerini iletti. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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