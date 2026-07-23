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Erzin'da köy yaşam merkezi vatandaşlara hizmet ediyor

Erzin'da köy yaşam merkezi vatandaşlara hizmet ediyor
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Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Gökdere Mahallesi'ndeki Gani Güven Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek eğitim ve sosyal faaliyetleri inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

Erzin Kaymakamı Yunus Emre Akpınar, Gökdere Mahallesi'nde bulunan Gani Güven Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret ederek merkezde yürütülen eğitim ve sosyal faaliyetleri yerinde inceledi.

Kaymakam Yunus Emre Akpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Kenanoğlu ve Gani Güven Köy Yaşam Merkezi Müdürü Fatih Akay ile birlikte Gani Güven Köy Yaşam Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında merkezde yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Akpınar, eğitim ve sosyal faaliyetlerin işleyişini değerlendirdi.

Köy Yaşam Merkezi'nin eğitim ve sosyal hayata sunduğu katkılara dikkat çeken Kaymakam Akpınar, yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür ederek görevlerinde başarılar diledi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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