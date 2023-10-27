Kavak ilçesinde Cumhuriyet temalı sergi düzenlendi

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kavak ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu'nda 'Bayrağımız ve Cumhuriyet' temalı sergi düzenlendi. Sergiye Kaymakam Erdem Karanfil ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nun yanı sıra ilçe milli eğitim müdürü, şube müdürleri ve kurum yöneticileri katıldı. Kaymakam Karanfil, anaokulu müdürüne teşekkür ederek, Cumhuriyet coşkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulundu.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılı dolayısıyla Kavak ilçesinde Cumhuriyet Anaokulu'nda "Bayrağımız ve Cumhuriyet" temalı sergi düzenlendi.

Kaymakam Erdem Karanfil ve Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu tarafından açılışı yapılan sergiye İlçe Milli Eğitim Müdürü Orhan Büyük ve şube müdürlerinin yanı sıra kurum yöneticileri katıldı.

Kaymakam Karanfil, anaokulu müdürü Sema Ateş'e organizasyon için teşekkür ederek, öğretmenlerden çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.

Karanfil, Cumhuriyet coşkusunun hiç sönmemesi temennisinde bulundu.