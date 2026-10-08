Kastamonu Üniversitesi Tosya MYO YDF Takımı, RoboLig'de Türkiye 5'incisi oldu

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Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu YDF Takımı, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen RoboLig Yarışması'nın final etabında Türkiye 5'incisi oldu.

TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen RoboLig Yarışması'nda, 179 takım arasından finale yükselen Kastamonu Üniversitesi Tosya Meslek Yüksekokulu öğrencilerinden oluşan YDF Takımı, final etabındaki performansıyla Türkiye 5'inciliğini elde etti. Akademik danışmanlığını Öğretim Görevlisi Muhammed Canhakan Bodur'un yürüttüğü takımda Talha Eser, Kadir Baran Akbaba, Ali Altuntaş ve Emre Acar yer aldı. Takım, yarışma sürecinde mekanik tasarım, elektronik donanım ve gömülü yazılım sistemlerini bir araya getiren Deneyap Kart V2 tabanlı modüler robot projesiyle mücadele etti. Yarışma parkurunda koli alma ve bırakma ile zipline görevlerini gerçekleştirecek şekilde tasarlanan robot, final öncesindeki değerlendirme aşamalarında da başarılı sonuçlar elde etmişti. YDF Takımı, Ön Değerlendirme Raporu'ndan 72,5, Proje Değerlendirme Raporu'ndan 91 puan aldı; video değerlendirme aşamasını da başarıyla tamamlayarak finale yükselen 20 takım arasında yer aldı.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, TEKNOFEST RoboLig finalinde Türkiye 5'incisi olan YDF Takımı'nın akademik danışmanı Öğretim Görevlisi Muhammed Canhakan Bodur'u ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı