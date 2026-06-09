Çevre dostu radyasyon koruma malzemelerin araştırılacağı projeye destek

Kastamonu Üniversitesi'nde yürütülen proje kapsamında çevre dostu ve kurşun içermeyen çift perovskit malzemelerin yapısal, morfolojik ve optik özellikleri incelenecek.

Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi akademik personeli Öğr. Gör. Dr. Şeydanur Kaya'nın yürütücülüğünü üstlendiği "Halojen Katkılı Kurşunsuz CsAgBiBr-xI Çift Perovskit Yapıların Radyasyon Zayıflatma Özelliklerinin İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı. Proje kapsamında farklı halojen katkılarıyla geliştirilecek çevre dostu ve kurşun içermeyen çift perovskit malzemelerin yapısal, morfolojik ve optik özellikleri incelenecek. Ayrıca söz konusu malzemelerin radyasyon zayıflatma performansları kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Çalışma ile düşük toksisiteye sahip yeni nesil perovskit yapıların radyasyon koruma uygulamalarındaki kullanım potansiyelinin ortaya konulması hedefleniyor.

Sağlık, nükleer teknoloji, savunma sanayii ve uzay uygulamaları başta olmak üzere birçok alanda ihtiyaç duyulan radyasyon koruyucu malzemelere yönelik yürütülecek araştırmada, geliştirilecek çevre dostu perovskit yapıların geleneksel radyasyon zırhlama materyallerine alternatif oluşturabilecek özellikleri incelenecek. Elde edilecek sonuçların sürdürülebilir ve yüksek performanslı radyasyon koruma teknolojilerinin geliştirilmesine katkı sunmasının beklendiği belirtildi.

Öğr. Gör. Dr. Şeydanur Kaya'nın yürütücülüğünde gerçekleştirilecek projede, Kastamonu Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Aslı Kurnaz danışman olarak görev alacak. Proje ekibinde ayrıca Orta Doğu Teknik Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı akademik personeli Öğr. Gör. Dr. İlker Yıldız ile Yozgat Bozok Üniversitesi Merkezi Laboratuvarı akademik personeli Öğr. Gör. Dr. Caner İldeş araştırmacı olarak yer alacak.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, yürütülen bilimsel çalışmaların ulusal düzeyde destek bulmasının araştırma ekosisteminin gelişimi açısından önemli olduğunu ifade etti. Farklı kurumların iş birliğiyle yürütülen araştırma projelerinin bilimsel bilgi üretimine katkı sunduğunu belirten Topal, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan proje dolayısıyla proje yürütücüsü Öğr. Gör. Dr. Şeydanur Kaya'yı, danışman Prof. Dr. Aslı Kurnaz'ı ve proje ekibinde yer alan araştırmacıları tebrik ederek çalışmanın başarıyla tamamlanması temennisinde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı