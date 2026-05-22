Kastamonu'da umre ödüllü Hadis-i Şerif yarışması

Kastamonu'da Hadis-i Şerif Ezbere Okuma Yarışması'nda 40 hadis-i şerifi Arapça ve Türkçe açıklamasını ezbere okuyarak dereceye giren öğrencilere umre ödülü ile altın hediye edildi.

Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "40 Hadis-i Şerif Ezbere Okuma Yarışması" düzenlendi. Kağan Talip Tığlı Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda yapılan yarışmaya elemelerden geçerek finale kalan 8 öğrenci katıldı. Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından hafızlık öğrencileri Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Programda okulun İngilizce öğretmeni Arzu Okumuş Kızılkaya tarafından hazırlanan öğrencilerden oluşan ilahi korosu çeşitli ilahiler seslendirirken, ayrıca yarışmada okulun Edebiyat Öğretmeni Şadiye Pamir tarafından hazırlanan Veda Hutbesi Oratoryosu da davetlilerden büyük alkış topladı.

Kastamonu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Celasin Kara, yarışmadaki amaçlarının hadislerde yer alan güzel ahlak ve değerlerin gençler arasında yaygınlaşmasına katkı sağlamak olduğunu söyledi. Kara, "Aynı zamanda bu değerleri yarınlara taşıyacak olan öğrencilerimizin sizlerin huzurunda kendilerini ifade ederek özgüven kazanmalarına vesile olmak istedik. Anadolu liselerinin sahip olduğu tüm akademik imkanlara sahip bir eğitim kurumu olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Okulumuzda eşit ağırlık, sayısal, sözel ve dil alanları bulunmaktadır. Yarınlarımızın güvencesi olan evlatlarımızı akli selim, kalbi selim olarak yetiştiriyoruz. 40 Hadis-i Şerif ezberleme yarışmamıza katılarak, hadislerin taşıdığı değerlerin yaygınlaşmasına katkı sunduğunuz, hayatlarının baharında olan öğrencilerimizi onurlandırarak onların yarınlara daha güçlü hazırlanmalarına destek verdiğiniz için siz değerli misafirlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmanın ardından yarışmaya geçildi. Öğrenciler, ezberledikleri hadisleri okuyarak hem jüriyi hem de salondaki izleyicileri etkiledi. Bazı öğrencilerin ezberlerini gözlerini kapatarak sesli bir şekilde okuması dikkat çekerken, kimi yarışmacıların duygusal anlatımı salondan alkış aldı.

Birinci olana umre ödülü, diğer yarışmacılara altın

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonrasında yarışmada birinci seçilen Emine Atıcı'ya umre ödülü, ikinci olan Sevde Külfetoğlu ile üçüncü seçilen Tuba Atıcı'ya tam altın, yarışmaya katılan diğer yarışmacılara da altın hediye edildi. Programa katılan Kastamonu İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Doğan Yıldız, birinci seçilen Emine Atıcı'ya umre ödülünü takdim etti. Yıldız, törende yaptığı konuşmada güzel bir yarışma olduğunu belirterek, "İnşallah bereketli oldu. Çocuklarımızın hepsi çok güzel hadisleri okudular. Maşallah hepsine, hayranlıkla izledik. İnşallah bu uğurda, bu yolda çocuklarımız başarılı bir şekilde aynı şekilde devam ederler" diye konuştu.

Yarışmada birinci seçilen 17 yaşındaki Emine Atıcı ise, "Şu anda çok mutluyum. Bu benim ikinci gidişim olacak umreye. Çok mutluyum bir kez daha Peygamber Efendimizin huzuruna çıkacağımdan ötürü. Bu zorlu bir süreçti, diğer arkadaşlarımızın hepsi de birinciliği hak ettiler. Ama her yarışmanın denildiği gibi bir birincisi oluyor. O da bana nasip oldu. Yaklaşık 4-5 aydır bu yarışmaya hazırlanıyorum. Çok heyecanlıyım, sahneye çıkınca bana bir enerji geliyor. Sahneye de alıştım artık" şeklinde konuştu.

Kendisinin hafız olduğunu söyleyen Atıcı, "Ben hafızım. Hafızlık yarışması düzenlendi. Burada birinci seçildim. O yarışmada da birinciye umre ödülü vardı. Ben de birinci seçildim ve umreye gidip geldim. Bir yarışma daha kazandım, ikinci kez umreye gideceğim" ifadelerini kullandı.

Program, dereceye giren ve yarışmaya katılan talebelere ödüllerin verilmesiyle sona erdi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı